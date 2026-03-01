Discocoll 9 Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Discocoll 9

Jeudi 12 mars 2026 de 19h à 23h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 23:00:00

2026-03-12

Après les éditions estivales qui ont fait danser la Friche la Belle de Mai, nous vous donnons rendez-vous pour ce nouveau numéro de notre résidence Discobole présente Discocall



Une proposition du Cabaret Aléatoire et des Grandes Tables de la Friche en partenariat avec Radio Grenouille.



→ Un jeudi par mois, on se retrouve aux Grandes Tables autour des hits qui ont fait notre jeunesse (ou non).



Ce mois-ci, Le Transforama s’invite au Discocall !



Pour cette édition une dizaine de créateur.rices marseillais.es, accompagné.es par le Transforama, seront présents pour vendre leurs toutes dernières créations (ou nouveautés pour la répétition



Christana créatrice d’un concept store en ligne, AURA, qui valorisent les créateurs de mode et artisans marseillais

Anthony Créateur de bougies fantaisies bio & locales

Alexis Seul disquaire des quartiers sud de Marseille avec Gallia Records

Frip’Insertion Branche du mouvement d’Emmaüs, ils ont sélectionné des vêtements de seconde main sur le thème disco

Elise Artiste peintre multi-supports, elle propose des carnets, tote bags et autres créations

Emma Créatrice de vêtements upcyclés et de bijoux faits main

Rachel Membre du collectif BAGA, créatrice de mode et de pièces uniques upcyclées

Lucy Graphiste, spécialisée en film d’animation, elle propose des dessins et des calendriers

Valéry Artiste tatoueuse, elle tire les cartes pour en créer un tatouage (éphémère) personnalisé

Matteo Souffleur de verre, il propose des pailles à cocktails et des lampes à lave disco pour l’évènement

Alban Photographe et créateur d’une marque de vêtements marseillaise



→ ANTiCLiMAX présente DiSCOBOLE

DJ sans œillères mais pas sans attitude, Anticlimax est le gentleman multifonctions de la nuit sudiste. Touche-à-tout survolté, incorrigible farceur, il a semé le trouble en bien des points de la planète, illustrant à sa manière la diversité et l’érudition qui le caractérisent.



DiSCOBOLE, son alter-ego vinylique creuse le sillon d’une foldingue palanquée de 45 tours traçant des lignes courbes entre funk, disco, new wave et autres curiosités tour à tour introuvables ou inavouables.

Par ailleurs journaliste pour le magazine Tsugi & label manager des labels Tcheaz & Ppplus, on le retrouve un peu partout sur et autour des dancefloors tandis que sa voix résonne régulièrement dans Bienvenue au club, émission d’actualité des musiques électroniques qu’il anime sur la légendaire fréquence de Radio Grenouille, le 88.8 FM.



→ Moment dédicace



Armes toi de ton meilleur vinyle choisi soigneusement dans la collection du grand DJ manitou et laisse-toi aller en déclarant ta plus belle flamme à l’être de ton choix dans notre combiné. C’est le DISCOCALL

Ce rendez-vous s’adresse autant aux salariés et aux usagers du site de la Friche la Belle de Mai, qu’aux habitants du quartier et à toutes les personnes qui souhaiteraient venir y participer.







Venez nous rejoindre pour un moment de convivialité autour des propositions food et drink des Grandes Tables. .

