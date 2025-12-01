Discograph Julien Tiné The Best-Of 2025 Place de la Résistance Saint-Brieuc
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-12-16 18:30:00
fin : 2025-12-16 23:59:00
2025-12-16
Avec le passeur de disques le plus adulé de la baie de Saint-Brieuc, La Passerelle organise chaque saison des soirées dansantes dans ses murs.
Une soirée qui débute dès 18h30 dans un bar relooké pour l’occasion, une autre façon de découvrir La Passerelle ! Fabien du Bistrot de La Poste proposera des cocktails (avec ou sans alcool) en lien avec la thématique de la soirée. .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
