Discoquette à la Bellevilloise ! La Bellevilloise Paris

Pour cette première de l’année, on vous a concocté le meilleur de la scène club queer française ET internationale !

Côté club :

CALLING MARIAN, la productrice que tous les festivals s’arrachent et qui a clôt 2025 avec une Gaîté lyrique sold out viendra nous montrer à quel point elle maîtrise aussi les platines.

Et cela fait longtemps que nous voulions inviter ZAATAR ! Résidente de GIMIC Radio, curator des soirées DEAD-OR-ALIVE?, la belgio marocaine est devenue en peu de temps une référence dans la scène EBM et dark disco, avec un style bien à elle. Elles seront toutes deux accompagnées de nos résident·es Nannä Volta et OK Pal!, le tout hosté par l’unique Miss Racolage !

Côté forum :

Nous aurons l’honneur de recevoir le collectif queer de Madrid Yes, Bitch! Mené par DADDY SQUAD et EZEKIEL MONJES, Yes, Bitch! propose une vision de la fête axée sur la qualité des line-ups, sur la diversité du dancefloor et sur les collaborations internationales, comme ici avec Discoquette qu’ils avaient invité l’an dernier. Notre résident K-You ouvrira le forum pour les madrilènes, tandis que Cascada et Stiletto y feront leurs shows en milieu de soirée !

La Discoquette est une soirée queer qui prône le respect, la tolérance et l’inclusivité. Aucun propos ou comportement discriminatoire, raciste, sexiste ou LGBTQI-phobe au sein de nos événements n’y est toléré.

Discoquette revient dans son club préféré : la Bellevilloise !

Le vendredi 06 février 2026

de 23h00 à 06h00

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

