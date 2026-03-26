DiscoRandoChoréOH! Route de Blameré Puyravault

DiscoRandoChoréOH! Route de Blameré Puyravault dimanche 29 mars 2026.

DiscoRandoChoréOH!

Route de Blameré City Stade Puyravault Puyravault Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:30:00
fin : 2026-03-29 17:15:00

Date(s) :
2026-03-29

Le concept ? DiscoChoréOH est une disco silencieuse grâce à des casques audio que l’animatrice Aniela-Alissa vous prêtera.
Durant 45 minutes de Chorégraphie, vous pourrez vous projeter dans votre propre bulle de musique .
Enfants à partir de 6 ans
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Route de Blameré City Stade Puyravault Puyravault 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   discorando.choreoh@gmail.com

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English :

The concept? DiscoChoréOH is a silent disco using headphones, which host Aniela-Alissa will lend you.
During 45 minutes of choreography, you’ll be able to project yourself into your own music bubble.
Children aged 6 and over

L’événement DiscoRandoChoréOH! Puyravault a été mis à jour le 2026-03-19 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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