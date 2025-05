Discothèque en plein air – La Chapelle-Neuve, 14 juin 2025 07:00, La Chapelle-Neuve.

Morbihan

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Discothèque en plein air back to the 80’s. Thème strass et paillettes.

A partir de 19h30 Entrée gratuite. Buvette avec « Nevez en Fête », food truck « La crêpe à Nat », gaufres et barbe à papa avec « les délices de Virginie ». .

Terrain salle multifonction

La Chapelle-Neuve 56500 Morbihan Bretagne +33 6 11 91 27 09

