“Discours sur le Bonheur” Émilie du Chatelet par la Cie Théâtr’Âme Troyes 27 juin 2025 18:00

Aube

“Discours sur le Bonheur” Émilie du Chatelet par la Cie Théâtr’Âme Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube

Quittée par Voltaire, après dix ans de vie commune passionnée, fusionnelle et intellectuelle, Émilie du Châtelet s’interroge sur ce qui peut encore lui donner le goût de vivre… Elle écrit alors le Discours sur le bonheur.



Aujourd’hui, tous les magazines nous proposent à profusion de miraculeuses recettes de bien-être. Émilie du Châtelet, mathématicienne (traductrice des Principes de Newton), polyglotte, philosophe, comédienne et chanteuse d’opéras à l’occasion, semble nous indiquer l’essentiel de la stratégie du bonheur …il faut commencer par se bien dire à soi-même et par se bien convaincre que nous n’avons rien à faire dans ce monde qu’à nous y procurer des sensations et des sentiments agréables Il ne s’agit pas de consommer de la jouissance immédiate mais d’orchestrer tous les plaisirs possibles sous … l’oeil vigilant de la conscience , dit-elle. .

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

