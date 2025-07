Discovery Tour Ancient Egypt Micro-Folie Falaise

Discovery Tour Ancient Egypt Micro-Folie Falaise samedi 12 juillet 2025.

Discovery Tour Ancient Egypt

Micro-Folie Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-12 16:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Pars pour un voyage immersif au cœur de l’Égypte antique grâce au mode Discovery Tour d’Assassin’s Creed Origins.

Promène-toi librement dans des reconstitutions historiques fidèles, découvre la vie quotidienne, l’architecture, la mythologie et les grands personnages de cette époque fascinante… sans combat, juste pour apprendre et s’émerveiller !

Réservation 02 31 90 92 44, microfolie@falaise.fr, ou par messenger

Micro-Folie Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44 microfolie@falaise.fr

English : Discovery Tour Ancient Egypt

Take an immersive journey into the heart of ancient Egypt with Assassin?s Creed Origins Discovery Tour mode.

Wander freely through faithful historical reconstructions, discovering daily life, architecture, mythology and the great characters of this fascinating era? without combat, just to learn and marvel!

Reservations 02 31 90 92 44, microfolie@falaise.fr, or by messenger

German : Discovery Tour Ancient Egypt

Begib dich mit dem Discovery Tour-Modus von Assassin’s Creed Origins auf eine Reise ins Alte Ägypten.

Bewege dich frei durch originalgetreue historische Rekonstruktionen, entdecke das Alltagsleben, die Architektur, die Mythologie und die großen Persönlichkeiten dieser faszinierenden Epoche… ohne Kampf, nur zum Lernen und Staunen!

Reservierung 02 31 90 92 44, microfolie@falaise.fr, oder per Messenger

Italiano :

Fate un viaggio coinvolgente nel cuore dell’Antico Egitto con la modalità Discovery Tour di Assassin’s Creed Origins.

Vagate liberamente attraverso fedeli ricostruzioni storiche, scoprendo la vita quotidiana, l’architettura, la mitologia e i grandi personaggi di questa affascinante epoca, senza combattere, solo per imparare e meravigliarvi!

Prenotazioni 02 31 90 92 44, microfolie@falaise.fr, o tramite messenger

Espanol :

Adéntrate en el corazón del Antiguo Egipto con el modo Viaje al Descubrimiento de Assassin’s Creed Origins.

Pasea libremente a través de fieles reconstrucciones históricas, descubriendo la vida cotidiana, la arquitectura, la mitología y los grandes personajes de esta fascinante época… ¡sin combatir, sólo para aprender y maravillarte!

Reservas 02 31 90 92 44, microfolie@falaise.fr, o por mensajero

