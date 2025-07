Discovery Tour Grèce Antique Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret

Discovery Tour Grèce Antique Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 23 juillet 2025.

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Explorez la Grèce Antique grâce à Ubisoft et son jeu vidéo éducatif inspiré des univers d’Assassin’s Creed. Grâce à votre avatar, découvrez les sites célèbres de la Grèce à l’époque de l’antiquité, les mythes et légendes, déambulez dans les temples et au sein du foyer ou des mines d’argents. Apprenez en plus sur les célèbres batailles ou comment on fabriquait le vin.

Dès 7 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte responsable), gratuit mais sur réservation. .

Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 2300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfolie@ville-gueret.fr

