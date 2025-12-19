Discu’ ciné Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Discu’ ciné

Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-01-17 17:30:00

2026-01-17

Plongez dans les coulisses du septième art !

Venez échanger autour de vos films préférés qui mettent en scène tournages, réalisateurs, acteurs ou studios, et découvrir comment le cinéma se raconte lui-même à l’écran.

Même sans intervenir, vous pouvez venir profiter de la discussion.



Animation en collaboration avec le cinéma Le Hublot.

Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

