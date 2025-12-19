Discu’ ciné Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2026-01-17 17:30:00
Plongez dans les coulisses du septième art !
Venez échanger autour de vos films préférés qui mettent en scène tournages, réalisateurs, acteurs ou studios, et découvrir comment le cinéma se raconte lui-même à l’écran.
Même sans intervenir, vous pouvez venir profiter de la discussion.
Animation en collaboration avec le cinéma Le Hublot.
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Médiathèque Le Traict d’Encre 5, rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
