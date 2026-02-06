Discussion Art et Philosophie Anna C. Zielinska, maîtresse de conférence et Corentin Darré, artiste en résidence à Lindre-Basse Lindre-Basse

Discussion Art et Philosophie Anna C. Zielinska, maîtresse de conférence et Corentin Darré, artiste en résidence à Lindre-Basse

Dans le cadre du mois À votre santé et en partenariat avec l’Université de Lorraine, Sciences Avec et Pour la Société, le centre d’art contemporain la synagogue de Delme vous propose une discussion inédite entre Art et Philosophie.

Corentin Darré, artiste plasticien en résidence à Lindre-Basse, aborde des thématiques telles que l’hostilité des relations humaines, l’agression, l’amour et la solitude. Il explore les mécanismes d’exclusion, la haine communautaire et la fabrication de la marginalité en milieu rural.

Pour cet événement, l’artiste entrera en discussion avec Anna C. Zielinska, maîtresse de conférences en philosophie à l’Université de Lorraine. Une partie de ses travaux porte sur les discriminations liées à l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

A Lindre-Basse, Corentin Darré prolongera les recherches entamées avec Chagrin en développant un film d’animation 3D issu de la nouvelle Avant que les champs ne brûlent écrite par l’artiste. Conçu à partir de l’univers visuel de l’installation et réalisé notamment grâce à des techniques de motion capture, ce film croisera sculpture, narration et esthétiques vidéoludiques, en convoquant les codes du western rural, des romances queer et de l’imaginaire du jeu vidéo. Sur place, l’artiste mènera une immersion dans le paysage de Lindre-Basse afin de nourrir le projet par des collectes in situ textures, scans 3D, captations sonores.

Cet événement est organisé dans le cadre du mois À votre santé, en partenariat avec l’Université de Lorraine, Sciences Avec et Pour la Société.

Le programme de résidence d’artistes est organisé en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Lorraine et la commune de Lindre-Basse.Tout public

English :

As part of the À votre santé month, and in partnership with the Université de Lorraine, Sciences Avec and Pour la Société, the Centre d’Art Contemporain la Synagogue de Delme invites you to an original discussion between Art and Philosophy.

Corentin Darré, visual artist in residence at Lindre-Basse, tackles themes such as the hostility of human relations, aggression, love and solitude. He explores the mechanisms of exclusion, communal hatred and the creation of marginality in rural areas.

For this event, the artist will be in discussion with Anna C. Zielinska, lecturer in philosophy at the Université de Lorraine. Part of her work focuses on discrimination linked to gender identity and sexual orientation.

At Lindre-Basse, Corentin Darré will extend the research begun with Chagrin by developing a 3D animated film based on the short story Avant que les champs ne brûlent written by the artist. Conceived from the visual universe of the installation and produced using motion capture techniques, the film will combine sculpture, narrative and videogame aesthetics, drawing on the codes of the rural western, queer romances and the imaginary world of video games. On site, the artist will immerse himself in the Lindre-Basse landscape, gathering textures, 3D scans and sound recordings for the project.

This event is organized as part of the À votre santé month, in partnership with the Université de Lorraine, Sciences Avec and Pour la Société.

The artist residency program is organized in collaboration with the Parc Naturel Régional de Lorraine and the commune of Lindre-Basse.

