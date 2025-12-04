Date et horaire de début et de fin : 2025-12-04 18:30 – 20:00

Gratuit : non Gratuit. Sur réservation : contact@anneauxdelamemoire.org

Avec Emmanuel Gordien, Président de CM98, Monique Arien-Carrère, psychologue du travail, formatrice et conférencière et Alinta Sara, commissaire d’exposition indépendante et intervenante en histoire de l’art à l’Imperial College London.Modération : Nadine Priam-Plesnage, journaliste Dans le cadre du projet européen LEAP –LEgAcyin Progress, les Anneaux de la Mémoire vous invitent à une soirée projection-débat exceptionnelle autour du documentaire « Aux origines l’esclavage ». Pendant des siècles, l’histoire de la traite transatlantique et de l’esclavage colonial a été racontée depuis une perspective européenne dominante, occultant les voix, les résistances et les expériences des personnes esclavisées et colonisées. Cette monopolisation du récit a produit des silences, des invisibilisations et des préjugés qui continuent d’alimenter les inégalités et discriminations contemporaines. La traite et l’esclavage sont aux origines du racisme qui continue de structurer les sociétés occidentales.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr