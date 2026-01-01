Discussion avec Laurence Rosier Librairie Flora Lit Paris

Bonjour à tous et toutes !

Pour bien démarrer l’année 2026, nous vous proposons une soirée d’exception en compagnie de Laurence Rosier, professeure de linguistique et autrice de ce superbe essai autour des manières de répondre par le langage aux violences sexistes.

Face aux violences que subissent les femmes,

quels sont les moyens à notre disposition pour riposter ?

Par la parole, par l’art, par les actions ?

Venez apprendre, débattre, rager et discuter avec nous vendredi 16 janvier à 19h30, toujours chez notre amie de la librairie Flora Lit, rue Mouton Duvernet

Rencontre avec la linguiste Laurence Rosier, autour de son livre « La Riposte ».

Le vendredi 16 janvier 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Vous pouvez vous inscrire par mail : leorizons@gmail.com ou en remplissant ce formulaire : https://forms.gle/6okw2fUJJowPyN3c

Public adultes.

Librairie Flora Lit 18 Rue Mouton-Duvernet 75014 Paris

https://www.instagram.com/p/DSIJvcqCJcs/ leorizons@gmail.com



