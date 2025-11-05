Discussion | Carré littéraire Les Lettres de Mondouzil Châteauneuf-sur-Charente

Début : 2025-11-05 14:30:00

fin : 2025-11-05 14:30:00

2025-11-05

L’association Les lettres de Mondouzil vous invite à l’Espace Bibliothèque Ernest Monis à l’occasion du Carré Littéraire Discussions autour de nos lectures. Places limitées (les 10 premiers inscrits retenus uniquement). Inscription par mail uniquement

Les Lettres de Mondouzil Espace Bibliothèque Ernest Monis Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine ldm16120@gmail.com

English :

The association Les lettres de Mondouzil invites you to the Espace Bibliothèque Ernest Monis on the occasion of the Carré Littéraire: Discussions around our readings. Limited places. Registration by mail.

German :

Der Verein Les lettres de Mondouzil lädt Sie in die Espace Bibliothèque Ernest Monis anlässlich des Carré Littéraire ein: Diskussionen rund um unsere Lektüren. Begrenzte Plätze (nur die ersten 10 angemeldeten Personen werden berücksichtigt). Anmeldung nur per E-Mail

Italiano :

L’associazione Les lettres de Mondouzil vi invita all’Espace Bibliothèque Ernest Monis per il Carré Littéraire: discussioni intorno alle nostre letture. I posti sono limitati (solo le prime 10 iscrizioni). Iscrizione solo via e-mail

Espanol :

La asociación Les lettres de Mondouzil le invita al Espace Bibliothèque Ernest Monis con motivo del Carré Littéraire: Debates en torno a nuestra lectura. Plazas limitadas. Inscripción por correo.

