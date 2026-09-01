Discussion concert – Les jours qui brûlent IRTS de Lorraine Le Ban-Saint-Martin

Informations pratiques

Le Ban-Saint-Martin

Discussion concert – Les jours qui brûlent

IRTS de Lorraine 41 avenue de la Liberté Le Ban Saint Martin Le Ban-Saint-Martin Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Louis Freres basse, composition

Guylaine Cosseron voix

Thomas Zielinski guitare

Xavière Fertin clarinettes

Ruben Tenenbaum violon

André Pasquet batterie

Par le prisme de courriers véridiques de Pôle Emploi et de poèmes contemporains (Tarkos, Pennequin), « Les jours qui brûlent » aborde le thème des violences sociales et des souffrances intimes qu’elles engendrent. Avec humour et dissonance, ces textes sont accompagnés par une musique volontairement décloisonnée qui exprime de façon charnelle les fondamentaux de la vie : le déchirement intérieur, le besoin de crier, la nature, la monstruosité, la paix intérieure…Concert précédé d’un échange assuré par Fanny Zanferrari, responsable de l’axe Sociologie à l’IRTS de Lorraine, site de Ban saint-Martin. Un bord de scène avec le public viendra par ailleurs clôturer le spectacle.

Un partenariat Fragment, le Forum-IRTS de Lorraine et l’université de Lorraine avec le soutien financier de l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA).Tout public

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IRTS de Lorraine 41 avenue de la Liberté Le Ban Saint Martin Le Ban-Saint-Martin 57050 Moselle Grand Est

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English :

Louis Frères, bass, composition

Guylaine Cosseron, vocals

Thomas Zielinski, guitar

Xavière Fertin, clarinets

Ruben Tenenbaum, violin

André Pasquet, drums

Through the lens of authentic letters from Pôle Emploi and contemporary poems (Tarkos, Pennequin), %AB Les jours qui br%FBlent %BB explores the theme of social violence and the personal suffering it engenders. With humor and dissonance, these texts are accompanied by music that deliberately breaks down barriers, expressing in a visceral way the fundamentals of life: inner turmoil, the need to scream, nature, monstrosity, inner peace…The concert will be preceded by a discussion led by Fanny Zanferrari, head of the Sociology department at the IRTS de Lorraine, Ban-Saint-Martin campus. The show will also conclude with an on-stage interaction with the audience.

A partnership between Fragment, the Forum-IRTS of Lorraine, and the University of Lorraine, with financial support from the Office National de Diffusion Artistique (ONDA).

L’événement Discussion concert – Les jours qui brûlent Le Ban-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-09-10 par AGENCE INSPIRE METZ