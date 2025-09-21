Discussion : « Conservation et restauration d’œuvres peintes » Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Montpellier

Discussion : « Conservation et restauration d’œuvres peintes » Dimanche 21 septembre, 11h00, 17h00 Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Conservation-restauration des œuvres peintes – Regards sur un métier

Dimanche à 11h et 17h

La restauratrice Marie Connan vous propose une immersion dans le métier de conservateur-restaurateur d’œuvres peintes, à travers des exemples concrets issus du patrimoine régional.

Au programme : une présentation des principes et de la déontologie de la discipline, des outils et méthodes utilisés, puis l’évocation de restaurations récentes telles que La Fuite en Égypte de GB Carlone (XVIIᵉ siècle, cathédrale de Montpellier) ou encore Vue de l’étang de Thau de Max Leenhardt (1900, Station marine de Sète).

La rencontre sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

Un rendez-vous passionnant pour mieux comprendre comment l’on redonne vie aux peintures anciennes, entre savoir-faire, science et sensibilité artistique.

Marie Connan

Après des études d’histoire de l’art et muséographie (Université de Lille et École du Louvre), Marie Connan s’est formée en conservation-restauration d’oeuvres peintes à l’École Supérieure d’Art d’Avignon). Travaillant entre 2009 et 2021 au sein d’une équipe avignonnaise stimulante, l’atelier Amoroso-Waldeis, elle y a développé sa pratique professionnelle sur des œuvres variées du grand Sud et affine son métier en dialogue permanent avec d’autres professionnels de la conservation-restauration. Elle installe son atelier au sein des ateliers Tropismes, sur le site de l’ancienne EAI de Montpellier en 2021. Prenant en charge différents types d’œuvres peintes, du tableau de chevalet au décor peint d’un rideau de scène de théâtre, seule ou en équipe, elle intervient sur des collections muséales mais également sur le très riche patrimoine conservé dans les édifices religieux et publics.

Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est établie au sein d’hôtels particuliers érigés sur le site autrefois occupé par la résidence des évêques de Maguelone. Celle-ci fut complètement détruite pendant les guerres de Religion. Le cœur des bâtiments repose sur un petit hôtel particulier construit vers 1636, connu sous le nom d’hôtel de Grave, qui représente l’un des exemples emblématiques de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. De cette époque, subsistent l’entrée d’origine (remaniée au XIXe siècle) avec son « frontispice » de style maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, ainsi que quelques éléments du grand escalier et du palier reposant sur une structure nervurée présentant une esthétique gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Marie Connan