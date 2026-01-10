Discussion-échanges le numérique et nous rue du 11 novembre Vorey
rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey Haute-Loire
Début : 2026-02-03 18:30:00
fin : 2026-02-03
2026-02-03
Quel est l’impact de l’omniprésence des outils numériques sur notre quotidien, nos métiers, nos relations, nos imaginaires ?
Pour en parler ensemble, des usagers et usagères de la médiathèque vous donnent rdv pour une discussion libre.
rue du 11 novembre Médiathèque de Vorey sur Arzon Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 bibliotheque@vorey.fr
What is the impact of the omnipresence of digital tools on our daily lives, our jobs, our relationships, our imaginations?
Media library users will be on hand to discuss these issues with you.
L'événement Discussion-échanges le numérique et nous Vorey a été mis à jour le 2026-01-10