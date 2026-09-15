Informations pratiques

Douzillac

Discussion Français-Anglais

Bibliothèque Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:45:00

fin : 2026-11-21 12:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Envie de s’essayer à la langue de Shakespeare pour préparer votre prochain séjour outre-manche ? Rien de mieux que de s’entraîner avec nos anglophones, et vice-versa pour ceux souhaitant s’approprier la langue de Molière.

10h30-12h, Bibliothèque. Sur inscription.

IsleCo 05 53 82 59 09 .

Bibliothèque Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09 contact@isleco.fr

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English : Discussion Français-Anglais

L’événement Discussion Français-Anglais Douzillac a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord