Discussion Français-Anglais Douzillac
samedi 21 novembre 2026 · Douzillac
Informations pratiques
Douzillac
Discussion Français-Anglais
Bibliothèque Douzillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:45:00
fin : 2026-11-21 12:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Envie de s’essayer à la langue de Shakespeare pour préparer votre prochain séjour outre-manche ? Rien de mieux que de s’entraîner avec nos anglophones, et vice-versa pour ceux souhaitant s’approprier la langue de Molière.
10h30-12h, Bibliothèque. Sur inscription.
IsleCo 05 53 82 59 09 .
Bibliothèque Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09 contact@isleco.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Discussion Français-Anglais
L’événement Discussion Français-Anglais Douzillac a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Douzillac (Dordogne)
- Café Langue des Signes Douzillac 15 septembre 2026
- Discussion Français-Anglais Douzillac 19 septembre 2026
- Atelier numérique Isleco Douzillac 22 septembre 2026
- Randonnée pédestre Douzillac 23 septembre 2026
- Vide-grenier semi-nocturne Douzillac 26 septembre 2026