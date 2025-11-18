Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Discussion « J'y comprend rien.. » Centre social Jaligny-sur-Besbre

mardi 18 novembre 2025.

Discussion « J’y comprend rien.. »

Centre social 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier

Début : 2025-11-18 18:30:00
2025-11-18

J’y comprend rien… à la contraception et aux infections sexuellement transmissibles.
Avec Laurine Rivoalan. Sage femme.
Centre social 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74  csrjaligny-neuilly@orange.fr

English :

J’y comprend rien… à la contraception et aux infections sexuellement transmissibles.
With Laurine Rivoalan. Midwife.

German :

Ich verstehe nichts… über Verhütung und sexuell übertragbare Infektionen.
Mit Laurine Rivoalan. Hebamme.

Italiano :

J’y comprend rien… alla contraccezione e alle infezioni sessualmente trasmissibili.
Con Laurine Rivoalan. Ostetrica.

Espanol :

J’y comprend rien… à la contraception et aux infections sexuellement transmissibles.
Con Laurine Rivoalan. Comadrona.

