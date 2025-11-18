Discussion « J’y comprend rien.. » Centre social Jaligny-sur-Besbre
Discussion « J’y comprend rien.. » Centre social Jaligny-sur-Besbre mardi 18 novembre 2025.
Discussion « J’y comprend rien.. »
Centre social 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier
Début : 2025-11-18 18:30:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
J’y comprend rien… à la contraception et aux infections sexuellement transmissibles.
Avec Laurine Rivoalan. Sage femme.
Centre social 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
English :
J’y comprend rien… à la contraception et aux infections sexuellement transmissibles.
With Laurine Rivoalan. Midwife.
German :
Ich verstehe nichts… über Verhütung und sexuell übertragbare Infektionen.
Mit Laurine Rivoalan. Hebamme.
Italiano :
J’y comprend rien… alla contraccezione e alle infezioni sessualmente trasmissibili.
Con Laurine Rivoalan. Ostetrica.
Espanol :
J’y comprend rien… à la contraception et aux infections sexuellement transmissibles.
Con Laurine Rivoalan. Comadrona.
