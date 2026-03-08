DISCUSSION LITTÉRAIRE Villeneuve-lès-Béziers

DISCUSSION LITTÉRAIRE

La médiathèque propose une discussion littéraire autour des nouveautés. Un temps d’échange convivial pour découvrir les dernières acquisitions et partager ses coups de cœur lecture avec d’autres passionnés.

Ce rendez-vous invite les lecteurs à prolonger leur curiosité littéraire en découvrant une sélection récente de la médiathèque. La rencontre se construit autour du dialogue et du partage, permettant à chacun d’exprimer ses impressions, de recommander des ouvrages et d’enrichir ses envies de lecture dans une ambiance conviviale et ouverte. .

The mediatheque offers a literary discussion on the latest releases. A convivial time to discover the latest acquisitions and share your favorite books with other enthusiasts.

