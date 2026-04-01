Discussion Résister à la gestion et à l’information de nos vies à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien
Discussion Résister à la gestion et à l’information de nos vies à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien mercredi 22 avril 2026.
Berrien
Discussion Résister à la gestion et à l’information de nos vies à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Nous accueillons Matthieu Amiech membre du collectif Écran total en lutte contre la gestion et la surveillance numériques de nos vies.
N’est-il pas temps aujourd’hui de dresser un bilan politique, écologique, humain de ces dispositifs numériques ? Qu’ont-ils apporté, à qui et à quel prix ? Qu’ont-ils enlevé ou détruit ? Qu’ont-ils transformé ? .
Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05
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L’événement Discussion Résister à la gestion et à l’information de nos vies à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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