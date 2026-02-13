Discussions autour de la ménopause, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Discussions autour de la ménopause Dimanche 15 février, 15h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T15:30:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T15:30:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Pour les femmes, les professionnels et les aidants.

Atelier d’échanges et d’information autour de la ménopause, proposé par Meno’Posie, une association qui vise à améliorer la qualité de vie des femmes et à casser les tabous grâce à des actions d’information, de partage et d’entraide autour de la ménopause.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Atelier d’échanges et d’information autour de la ménopause, proposé par l’association Meno’Posie. #JIS2026

© EPPDCSI