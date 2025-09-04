Discussions « Iparralde 2024 » à la Manufacture Pays Basque Irissarry

jeudi 4 septembre 2025.

Discussions « Iparralde 2024 » à la Manufacture Pays Basque

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Discussions avec le Conseil de Développement Pays Basque quelle mutualisation des outils et des espaces de travail souhaitable en 2040 ? .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65 coordination.mpb@gmail.com

