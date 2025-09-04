Discussions « Iparralde 2024 » à la Manufacture Pays Basque Irissarry
Discussions « Iparralde 2024 » à la Manufacture Pays Basque Irissarry jeudi 4 septembre 2025.
Discussions « Iparralde 2024 » à la Manufacture Pays Basque
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04
fin : 2025-09-04
Date(s) :
2025-09-04
Discussions avec le Conseil de Développement Pays Basque quelle mutualisation des outils et des espaces de travail souhaitable en 2040 ? .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65 coordination.mpb@gmail.com
English : Discussions « Iparralde 2024 » à la Manufacture Pays Basque
German : Discussions « Iparralde 2024 » à la Manufacture Pays Basque
Italiano :
Espanol : Discussions « Iparralde 2024 » à la Manufacture Pays Basque
L’événement Discussions « Iparralde 2024 » à la Manufacture Pays Basque Irissarry a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque