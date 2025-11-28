Discutons dans l’expo avec Paul Salmona et Claire Decomps Musée dauphinois Grenoble

Discutons dans l’expo avec Paul Salmona et Claire Decomps

Musée dauphinois 30 rue Maurice-Gignoux Grenoble Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Paul Salmona et Claire Decomps directeur et responsable de la conservation au musée d’art et d’histoire du Judaïsme viendront discuter dans l’exposition Une histoire juive autour de l’histoire juive de la France.

.

Musée dauphinois 30 rue Maurice-Gignoux Grenoble 38031 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 57 58 89 01

English :

Paul Salmona and Claire Decomps, director and curator of the Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, will discuss the Jewish history of France in the exhibition Une histoire juive .

German :

Paul Salmona und Claire Decomps, Direktor und Leiterin der Konservierung des Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, werden in der Ausstellung Une histoire juive über die jüdische Geschichte Frankreichs diskutieren.

Italiano :

Paul Salmona e Claire Decomps, direttore e responsabile della conservazione del Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, parleranno della storia ebraica della Francia nella mostra Une histoire juive .

Espanol :

Paul Salmona y Claire Decomps, director y jefa de conservación del Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, hablarán de la historia judía de Francia en la exposición Une histoire juive .

L’événement Discutons dans l’expo avec Paul Salmona et Claire Decomps Grenoble a été mis à jour le 2025-10-23 par Direction de la Culture et du Patrimoine de l’Isère