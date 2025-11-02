DISEURS D’HISTOIRES AKA Le Montsaugeonnais
DISEURS D’HISTOIRES AKA Le Montsaugeonnais dimanche 2 novembre 2025.
DISEURS D’HISTOIRES AKA
La Tour des villains Le Montsaugeonnais Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Tout public
Avec Marie Lemot
Aka, c’est peut-être cette tortue millénaire qui porte le monde sur sa carapace, ou bien les premières syllabes que prononce cette petite fille gourmande de sensations et d’histoires à voir, entendre ou lire dans les traces que porte la nature environnante. Des cailloux qui parlent, des lames de xylophone, des bulles, un hang qui ressemble drôlement à une tortue… pour raconter la naissance du monde et celle du langage.
Durée: 25 min
Familial
À partir de 18 mois .
La Tour des villains Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 55 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement DISEURS D’HISTOIRES AKA Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2025-09-19 par Antenne du Pays de Langres