DISEURS D’HISTOIRES AKA Marac

DISEURS D’HISTOIRES AKA

Salle des Fêtes Marac Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Tout public

Conte et Langue des Signes

Avec Marie Lemot

Aka, c’est peut-être cette tortue millénaire qui porte le monde sur sa carapace, ou bien les premières syllabes que prononce cette petite fille gourmande de sensations et d’histoires à voir, entendre ou lire dans les traces que porte la nature environnante. Des cailloux qui parlent, des lames de xylophone, des bulles, un hang qui ressemble drôlement à une tortue… pour raconter la naissance du monde et celle du langage.

Durée: 25 min

Familial

À partir de 18 mois .

Salle des Fêtes Marac 52260 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 32 70

