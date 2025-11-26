DISEURS D’HISTOIRES ATELIER « PAROLES DE VIE » Langres
DISEURS D’HISTOIRES ATELIER « PAROLES DE VIE » Langres mercredi 26 novembre 2025.
DISEURS D’HISTOIRES ATELIER « PAROLES DE VIE »
Centre social M2K Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-11-26
Tout public
Cet atelier vous invite à découvrir 34 symboles traditionnels d’Afrique de l’Ouest, porteurs de forces vitales comme l’amour, la sagesse ou les éléments naturels, pour réfléchir aux énergies nécessaires à la réalisation de nos rêves. À travers contes, dessins et échanges, chaque participant pourra exprimer librement sa vision et enrichir la dynamique collective dans un esprit de respect et d’entraide.
Place limitées, sur réservation
Durée: 2h
Dès 8 ans .
Centre social M2K Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 79 maison.quartier@langres.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement DISEURS D’HISTOIRES ATELIER « PAROLES DE VIE » Langres a été mis à jour le 2025-09-19 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne