DISEURS D'HISTOIRES ATELIER « PAROLES DE VIE » Langres mercredi 26 novembre 2025.

Centre social M2K Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-26

2025-11-26

Tout public

Cet atelier vous invite à découvrir 34 symboles traditionnels d’Afrique de l’Ouest, porteurs de forces vitales comme l’amour, la sagesse ou les éléments naturels, pour réfléchir aux énergies nécessaires à la réalisation de nos rêves. À travers contes, dessins et échanges, chaque participant pourra exprimer librement sa vision et enrichir la dynamique collective dans un esprit de respect et d’entraide.

Place limitées, sur réservation

Durée: 2h

Dès 8 ans .

Centre social M2K Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 79 maison.quartier@langres.fr

