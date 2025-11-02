DISEURS D’HISTOIRES AU PAYS DES PEURS ET DE L’ÉTRANGE (BOUH!) Auberive

DISEURS D’HISTOIRES AU PAYS DES PEURS ET DE L’ÉTRANGE (BOUH!) Auberive dimanche 2 novembre 2025.

DISEURS D’HISTOIRES AU PAYS DES PEURS ET DE L’ÉTRANGE (BOUH!)

Salle Saint Anne Auberive Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Tout public

Avec Cécile Blaizot-Genvrin & Sabrina Letondu

Au Pays des Peurs et de l’Étrange, dans les pas de Petite Sœur et de ses Frères Corbeaux, nous croiserons des ogresses goulues, des enfants terribles, des châteaux hantés, des oiseaux-fantômes, des mammifères diaboliques… Sur ce chemin de frousse, de trouille et d’angoisse, nous sautillerons « Un pas à gauche, vers le cimetière, un pas à droite, jusqu’à la montagne de verre… ». Cette petite danse nous entraînera joyeusement dans les bras de l’Arcane Sans Nom, grande déesse des plus somptueuses métamorphoses. Et bouh !

Conte Musical

Durée: 1h

Interdit aux moins de 8 ans ! .

Salle Saint Anne Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 85 64 38 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DISEURS D’HISTOIRES AU PAYS DES PEURS ET DE L’ÉTRANGE (BOUH!) Auberive a été mis à jour le 2025-09-19 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne