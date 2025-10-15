DISEURS D’HISTOIRES CONTER LES GRANDES FEMMES Langres

Café « Moulin à Paroles » Langres Haute-Marne

Gratuit

Gratuit
Entrée libre

2025-10-15
Tout public
Avec Margot CFharon & Charles Deffrennes
Les héroïnes sont-elles vouées à attendre un prince charmant pour venir les sauver ?
La Cour des Contes vous embarque sur les traces des grandes femmes qui peuplent nos imaginaires exploratrices, sorcières, ogresses, reines entêtées, laissez-vous séduire , effrayer ou bercer par ces femmes puissantes et fascinantes. Entre contes traditionnels et récits de vie, partez à la découverte d’illustres figures féminines, réelles ou mythiques, qui ont marqué l’Histoire ou les cultures !   .

Café « Moulin à Paroles » Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 69 59 15  causetoujours52@gmail.com

