DISEURS D’HISTOIRES CONTER LES GRANDES FEMMES Langres

Café « Moulin à Paroles » Langres Haute-Marne

Tarif : Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Tout public

Avec Margot CFharon & Charles Deffrennes

Les héroïnes sont-elles vouées à attendre un prince charmant pour venir les sauver ?

La Cour des Contes vous embarque sur les traces des grandes femmes qui peuplent nos imaginaires exploratrices, sorcières, ogresses, reines entêtées, laissez-vous séduire , effrayer ou bercer par ces femmes puissantes et fascinantes. Entre contes traditionnels et récits de vie, partez à la découverte d’illustres figures féminines, réelles ou mythiques, qui ont marqué l’Histoire ou les cultures ! .

Café « Moulin à Paroles » Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 61 69 59 15 causetoujours52@gmail.com

