DISEURS D’HISTOIRES CONTES TSIGANES DE ROUMANIE Orcevaux

DISEURS D’HISTOIRES CONTES TSIGANES DE ROUMANIE Orcevaux dimanche 23 novembre 2025.

Maison du Peuple Orcevaux Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Tout public
Avec Blandine Iordan & Jaafar Aggiouri
Avec son violon, instrument mythique des tsiganes, Blandine nous emmène en voyage au cœur de la Roumanie.
Une racontée autour de 4 contes traditionnels tsiganes, tout en musique on découvre l’origine du violon grâce à Kalebala, petite fille joyeuse et dégourdie. On voyage en compagnie de Bukur, qui affronte dragon et sorcière pour nourrir ses enfants. Sait-tout-faire et Rien-à-faire rivalisent dans leur roulotte jusqu’à ce que l’amour point le bout de son nez. Et, Ionuts et son orchestre se montrent plus rusés que le diable ! Dans ces histoires, l’amour de la nature, la générosité, le goût de l’aventure et la musique résonnent en harmonie !
Des histoires pleines de malice et de poésie, pour petites et grandes oreilles.
Conte Musical
Durée: 45 min
À partir de 5 ans   .

Maison du Peuple Orcevaux 52250 Haute-Marne Grand Est +33 6 31 54 78 48  jrg.mille@hotmail.fr

