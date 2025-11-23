DISEURS D’HISTOIRES CONTES TSIGANES DE ROUMANIE Orcevaux

DISEURS D’HISTOIRES CONTES TSIGANES DE ROUMANIE

Maison du Peuple Orcevaux Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Tout public

Avec Blandine Iordan & Jaafar Aggiouri

Avec son violon, instrument mythique des tsiganes, Blandine nous emmène en voyage au cœur de la Roumanie.

Une racontée autour de 4 contes traditionnels tsiganes, tout en musique on découvre l’origine du violon grâce à Kalebala, petite fille joyeuse et dégourdie. On voyage en compagnie de Bukur, qui affronte dragon et sorcière pour nourrir ses enfants. Sait-tout-faire et Rien-à-faire rivalisent dans leur roulotte jusqu’à ce que l’amour point le bout de son nez. Et, Ionuts et son orchestre se montrent plus rusés que le diable ! Dans ces histoires, l’amour de la nature, la générosité, le goût de l’aventure et la musique résonnent en harmonie !

Des histoires pleines de malice et de poésie, pour petites et grandes oreilles.

Conte Musical

Durée: 45 min

À partir de 5 ans .

Maison du Peuple Orcevaux 52250 Haute-Marne Grand Est +33 6 31 54 78 48 jrg.mille@hotmail.fr

