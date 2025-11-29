DISEURS D’HISTOIRES FORTUNES DE MER, FORTUNES DE TERRE Rolampont

DISEURS D’HISTOIRES FORTUNES DE MER, FORTUNES DE TERRE Rolampont samedi 29 novembre 2025.

DISEURS D’HISTOIRES FORTUNES DE MER, FORTUNES DE TERRE

Maison du temps libre Rolampont Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Tout public

Avec Ludovic Souliman & Verène Westphal

« La pierre m’a raconté million d’années après million d’années Armorique le pays face à la mer, terre des Celtes. Souvenir de Petit Paul de la bataille de Lancerf contre les viking dans la baie du Lédano en 937. Conte du P’tit Brigao qui rêvait de voyager, parole de Toussaint, homme qui a bravé la mer et de François qui raconte les noms des rochers, le conte du P’tit Léon emporté dans les aires par Bran, le grand corbeau noir… »

Fortunes de Mer, Fortunes de Terre, de mémoire en mémoire, d’âme en âme, ici, chaque rocher avait un nom et chaque nom son histoire.

Ludovic nous transporte tout droit sur les terres bretonnes, entre vents et marées pour un voyage au cœur des légendes qui ont façonnes ses habitants…

Récits d’Armorique

Durée: ,1h15

À partir de 10 ans

Un cocktail sera offert par le Foyer pour clôturer le festival, et quelques surprises vous attendent…

Réservation vivement conseillée auprès de la FDFR52 .

Maison du temps libre Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 52 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DISEURS D’HISTOIRES FORTUNES DE MER, FORTUNES DE TERRE Rolampont a été mis à jour le 2025-09-19 par Antenne du Pays de Langres