DISEURS D’HISTOIRES LA PARTIE DE SCRABBLE Dammartin-sur-Meuse
DISEURS D’HISTOIRES LA PARTIE DE SCRABBLE Dammartin-sur-Meuse mercredi 5 novembre 2025.
DISEURS D’HISTOIRES LA PARTIE DE SCRABBLE
Salle des fêtes Dammartin-sur-Meuse Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
Tout public
Avec Fred Duvaud conteur
Le Scrabble, vous connaissez ? Un jeu de lettres où l’objectif est de cumuler des points en créant des mots sur une grille. On y a tous joué, bon gré, mal gré, souvent un dimanche et souvent en famille. Un vieux jeu… et un jeu de vieux, aussi ?
Pour occuper et apaiser sa mère atteinte d’une maladie neuro-dégénérative et soudainement seule, un fils retourne « à la maison » et propose de jouer au scrabble. Peu à peu, au fur et à mesure que la grille se remplit, s’élabore entre le fils et la mère, orthophoniste à la retraite, une correspondance ludique et intime où l’amour des lettres et les bribes d’une vie s’invitent dans l’enchâssement des mots.
Récit sensible et ludique d’un proche-aidant
Durée: 1h15
À partir de 12 ans .
Salle des fêtes Dammartin-sur-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 32 75 45 88 joelmille@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement DISEURS D’HISTOIRES LA PARTIE DE SCRABBLE Dammartin-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-09-19 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne