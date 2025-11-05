DISEURS D’HISTOIRES LA PARTIE DE SCRABBLE Dammartin-sur-Meuse

DISEURS D'HISTOIRES LA PARTIE DE SCRABBLE Dammartin-sur-Meuse mercredi 5 novembre 2025.

Salle des fêtes Dammartin-sur-Meuse Haute-Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Tout public

Avec Fred Duvaud conteur

Le Scrabble, vous connaissez ? Un jeu de lettres où l’objectif est de cumuler des points en créant des mots sur une grille. On y a tous joué, bon gré, mal gré, souvent un dimanche et souvent en famille. Un vieux jeu… et un jeu de vieux, aussi ?

Pour occuper et apaiser sa mère atteinte d’une maladie neuro-dégénérative et soudainement seule, un fils retourne « à la maison » et propose de jouer au scrabble. Peu à peu, au fur et à mesure que la grille se remplit, s’élabore entre le fils et la mère, orthophoniste à la retraite, une correspondance ludique et intime où l’amour des lettres et les bribes d’une vie s’invitent dans l’enchâssement des mots.

Récit sensible et ludique d’un proche-aidant

Durée: 1h15

À partir de 12 ans .

Salle des fêtes Dammartin-sur-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 32 75 45 88 joelmille@orange.fr

