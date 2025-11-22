DISEURS D’HISTOIRES LE PHARE DU BORGOT Velles
DISEURS D’HISTOIRES LE PHARE DU BORGOT
Salle des Fêtes Velles Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Tout public
Avec Cédric Landry conteur
Un jour, les Madelinots découvrent avec stupeur que les Îles de la Madeleine ont disparu, des globes terrestres ! Une crise existentielle s’ensuit…
Dans ce récit vibrant, mêlant humour et poésie, Cédric Landry nous guide tel un gardien de phare à travers la brume et prouve qu’il suffit parfois d’une simple tueur d’amour pour retrouver son chemin.
Conte
Durée: 1h10
À partir de 8 ans .
Salle des Fêtes Velles 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 95 33 67
