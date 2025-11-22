DISEURS D’HISTOIRES LE PHARE DU BORGOT Velles

DISEURS D’HISTOIRES LE PHARE DU BORGOT Velles samedi 22 novembre 2025.

DISEURS D’HISTOIRES LE PHARE DU BORGOT

Salle des Fêtes Velles Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Tout public

Avec Cédric Landry conteur

Un jour, les Madelinots découvrent avec stupeur que les Îles de la Madeleine ont disparu, des globes terrestres ! Une crise existentielle s’ensuit…

Dans ce récit vibrant, mêlant humour et poésie, Cédric Landry nous guide tel un gardien de phare à travers la brume et prouve qu’il suffit parfois d’une simple tueur d’amour pour retrouver son chemin.

Conte

Durée: 1h10

À partir de 8 ans .

Salle des Fêtes Velles 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 95 33 67

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DISEURS D’HISTOIRES LE PHARE DU BORGOT Velles a été mis à jour le 2025-09-19 par Antenne du Pays de Langres