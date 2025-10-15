DISEURS D’HISTOIRES LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS Sarrey
DISEURS D’HISTOIRES LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS Sarrey mercredi 15 octobre 2025.
DISEURS D’HISTOIRES LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS
Espace Culturel « Les Eyrottes » Sarrey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Tout public
Conte et langue des Signes
Avec Isabelle Florido & Sylvain Guichard
Langue des signes et contes s’entrelacent sous les mains et les voix de deux artistes complices. Ce spectacle bilingue devient un terrain de jeu où les personnages surgissent, changent de peau, et nous emportent dans un tourbillon de transformations aussi burlesques qu’émouvantes.
Il était une fois dans la ville de Brême un âne qui rêvait de devenir musicien… Tel est le point de départ des Musiciens de la ville de Brême. Poétique et tendre à la fois, ce spectacle dit « du bout des doigts », invite petits et grands à un voyage dans l’imaginaire.
Spectacle programmés avec le soutien de l’OARA
Durée: 50 min
Familial
À partir de 5 ans .
Espace Culturel « Les Eyrottes » Sarrey 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 24 39 14
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement DISEURS D’HISTOIRES LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS Sarrey a été mis à jour le 2025-09-19 par Antenne du Pays de Langres