DISEURS D’HISTOIRES LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS Sarrey

DISEURS D’HISTOIRES LES CONTES-DITS-DU-BOUT-DES-DOIGTS

Espace Culturel « Les Eyrottes » Sarrey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Tout public

Conte et langue des Signes

Avec Isabelle Florido & Sylvain Guichard

Langue des signes et contes s’entrelacent sous les mains et les voix de deux artistes complices. Ce spectacle bilingue devient un terrain de jeu où les personnages surgissent, changent de peau, et nous emportent dans un tourbillon de transformations aussi burlesques qu’émouvantes.

Il était une fois dans la ville de Brême un âne qui rêvait de devenir musicien… Tel est le point de départ des Musiciens de la ville de Brême. Poétique et tendre à la fois, ce spectacle dit « du bout des doigts », invite petits et grands à un voyage dans l’imaginaire.

Spectacle programmés avec le soutien de l’OARA

Durée: 50 min

Familial

À partir de 5 ans .

Espace Culturel « Les Eyrottes » Sarrey 52140 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 24 39 14

