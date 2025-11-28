DISEURS D’HISTOIRES LES JOURS ZEUREUX Orbigny-au-Mont

DISEURS D’HISTOIRES LES JOURS ZEUREUX Orbigny-au-Mont vendredi 28 novembre 2025.

DISEURS D’HISTOIRES LES JOURS ZEUREUX

Salle des Fêtes Orbigny-au-Mont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Tout public

Avec Ludovic Souliman

Le conte se met à table !

Ludovic Souliman vous invite à un apéro conte savoureux, où chaque histoire est un plat unique à déguster. À la manière d’un serveur d’histoires, il vous propose un menu étonnant, mêlant récits venus des quatre coins du monde du Melon du Tibet aux gourmandises de Hannoukha, en passant par des contes-chasse soucis façon Nasredin ou des soufflés de « Même pas peur ».

Petites oreilles et grands rêveurs trouveront leur bonheur dans cette formule où se mêlent rires, émerveillement et imagination à volonté. Servi sur le pouce, en apéro conte, ce festin d’histoires 100 % imaginaires est cueilli à l’instant et mijoté depuis la nuit des temps…

Apéro Conte

Durée: 1h15

À partir de 10 ans .

Salle des Fêtes Orbigny-au-Mont 52360 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 48 42 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DISEURS D’HISTOIRES LES JOURS ZEUREUX Orbigny-au-Mont a été mis à jour le 2025-09-19 par Antenne du Pays de Langres