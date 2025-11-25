DISEURS D’HISTOIRES MAIS IL EST ICI LE BONHEUR ! Rouvres-sur-Aube

À la YOURTE accès parking du camping Rouvres-sur-Aube Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Tout public

Avec Les Volubiles (Anne-Lise Vouaux-Massel et Barbara Giet)

Le bonheur… Qu’est-ce que c’est ? Comment le vivre ? Où se cache-t-il ? Un mystère qui interroge et fascine…

Les Volubiles vous propose une exploration poétique, drôle et parfois absurde du bonheur, présentée sous forme de » tableaux successifs. Un voyage entre expériences joyeuses, contes enchanteurs et micro-trottoirs, peuplé de personnages loufoques, visionnaire et parfois ahuris.

Deux conteuses pétillantes et joueuses pour in instant ludique et chaleureux !

Conte, Musique

Durée: 45 min

À partir de 8 ans .

À la YOURTE accès parking du camping Rouvres-sur-Aube 52160 Haute-Marne Grand Est +33 6 64 25 44 36

