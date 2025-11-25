DISEURS D’HISTOIRES MAIS IL EST ICI LE BONHEUR ! Rouvres-sur-Aube
DISEURS D’HISTOIRES MAIS IL EST ICI LE BONHEUR !
À la YOURTE accès parking du camping Rouvres-sur-Aube Haute-Marne
Entrée libre
2025-11-25
Tout public
Avec Les Volubiles (Anne-Lise Vouaux-Massel et Barbara Giet)
Le bonheur… Qu’est-ce que c’est ? Comment le vivre ? Où se cache-t-il ? Un mystère qui interroge et fascine…
Les Volubiles vous propose une exploration poétique, drôle et parfois absurde du bonheur, présentée sous forme de » tableaux successifs. Un voyage entre expériences joyeuses, contes enchanteurs et micro-trottoirs, peuplé de personnages loufoques, visionnaire et parfois ahuris.
Deux conteuses pétillantes et joueuses pour in instant ludique et chaleureux !
Conte, Musique
Durée: 45 min
À partir de 8 ans .
