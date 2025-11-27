DISEURS D’HISTOIRES PERRUQUE ET COTTE DE MAILLES Fayl-Billot
École Louis-Pergaud Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
2025-11-27
Tout public
C’est l’histoire d’un garçon. Il part de chez sa mère pour trouver un avenir meilleur. Savait-il qu’il allait devoir affronter un vieillard plein de secrets ? Fuir un troupeau de trolls à l’haleine pestilentielle ? Tenir bon face aux charmes d’une princesse déterminée ? Affronter la colère d’un Roi ? Vivre une guerre ? Heureusement, son ami l’étalon noir aux pouvoirs extraordinaires est à ses côtés.
Un spectacle survolté dans lequel la gestuelle, le chant et le récit invitent les imaginaires à un voyage troublant. Et oui, les apparences sont trompeuses…
Conte, Musique
Durée: 50 min
Familial
À partir de 6 ans .
École Louis-Pergaud Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 00 21 mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr
