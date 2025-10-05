DISIZ 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

DISIZ 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle jeudi 18 décembre 2025.

DISIZ 1ERE PARTIE Début : 2025-12-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Figure majeure de la scène musicale française depuis plus de vingt ans, disiz s’est imposé comme un artiste en constante réinvention. Du rap pur et incisif de ses débuts à l’audace poétique et sensible de son dernier album L’Amour (disque d’or), il trace un parcours singulier, à la fois populaire et profondément intime.Le 18 décembre 2025, La Sirène accueille un moment unique : une restitution exceptionnelle, pensée spécialement pour cette soirée et hors des formats habituels.Une occasion rare de découvrir disiz dans un écrin singulier, où l’intensité de son univers artistique se dévoilera sous un jour inédit.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17