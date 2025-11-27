DISIZ – LE BIKINI Ramonville St Agne

DISIZ Début : 2026-04-22 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : DISIZdisiz s’impose depuis plus de vingt ans comme l’une des voix les plus singulières de la scène française. Pop, rock et électro se mêlent dans une œuvre nourrie d’influences multiples, portée par une écriture sensible et profondément humaine. Depuis la fin des années 90, il développe une musique qui interroge le réel avec justesse, toujours en mouvement et en évolution.Après le succès critique et public de L’Amour, disiz revient avec on s’en rappellera pas, son quatorzième album, où son éclectisme s’affirme plus que jamais. Porté par des collaborations fortes (Kid Cudi, Iliona, Laurent Voulzy…) et par melodrama en featuring avec Theodora, devenu l’un des titres phares de son répertoire, cet album prolonge son exploration musicale avec une approche renouvelée.En 2026, disiz présentera ces nouvelles créations sur scène lors d’une pré-tournée exclusive, réservée à un nombre limité de salles. Une occasion rare de découvrir un artiste au sommet de son art, capable de faire cohabiter intensité, groove, poésie et vibrations électriques.Une expérience live puissante, sensible et immersive — à ne pas manquer.

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31