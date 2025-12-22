disiz Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2027-01-06 20:00 –

Gratuit : non 38 € à 72 € 38 € à 72 € Réservation : https://www.zenith-nantesmetropole.com/ Tout public

Après une année marquée par un retour créatif puissant et une relation toujours plus forte avec son public, disiz dévoile aujourd’hui « on s’en rappellera », une tournée ambitieuse qui marquera les scènes francophones en 2026 et 2027. disiz revient sur scène avec un spectacle d’une ampleur nouvelle, porté par un band de six musiciens qui révèle toute la richesse et la profondeur de son univers. Avec une direction artistique ambitieuse, il propose un live où émotion, tension et sensibilité se mêlent à des moments plus explosifs.Ce concert est l’occasion de plonger dans un répertoire qui traverse les époques et les inspirations, incarné par un artiste qui n’a cessé de se renouveler tout en restant fidèle à une sincérité essentielle.Un rendez-vous rare, généreux et profondément vivant.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

