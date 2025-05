Disko Maghreb ~ Clubbing Oriental vibes by Habibi Love DJs à Paris 11 ! – Punk Paradise Paris, 23 mai 2025, Paris.

VEND. 23 MAI ⍨ 23H-5H ⍨ PUNK PARADISE (Paris 11)

#maghreb #disco #oriental #arabic #mediterranean

#funky #sahara #raï #beats #middleeast #mondearabe

La soirée DISKO MAGHREB by HABIBI LOVE Djs revient avec un immersion dans les sonorités groovy maghreb/arabic/middle east au club plus brulant de Paris 11 aka Le Punk Paradise le vendredi 23 Mai après un live raï en 1ere partie !!

Au menu du groove made in Maghreb, raï ou arab disco, en passant par l’électro, l’oriental funk ou la techno et la house aux influences du monde arabe pour traverser toute la Méditerranée du Maroc jusqu’à Turquie en passant par la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte, la Syrie, Le Liban ou encore la péninsule Arabique jusqu’à l’Iran et au delà !!

⎃ ⍲⍎ ⍦ ⏦ ⍨ ⌲ LINE UP : HABIBI LOVE DJS

D-JOON (Oriental grooves / Maroc-France)

DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Maghreb grooves)

GROOVALIZACION DJs (Oriental & Arab-beats)

44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris

PAF : 8€ (+frais prevente) // 10€ sur place

SHOTGUN : [https://shotgun.live/fr/events/disko-maghreb-5](https://shotgun.live/fr/events/disko-maghreb-5)

DICE : [https://link.dice.fm/J0d52c3ba022](https://link.dice.fm/J0d52c3ba022)

█ ARTISTES

⏁ D-JOON (Oriental grooves / Maroc-France) ⏁

D-JOON a été mordu par un vampire musical très tôt dans sa jeunesse et il n’a cessé de s’abreuver insatiablement à son tour de sonorités, de musiques, depuis le début des années 80.

Mélomane en puissance, il taquine les platines les galettes depuis plus de 30 ans. Son credo un spectre très coloré de pépites des dernières décennies et d’aujourd’hui tous univers musicaux confondus.

Funk, disco, soul, reggae, dancehall, new wave, rock, hip hop, oriental, marocain, fusion, afrobeat, latino, dub, house, techno, minimal, musique traditionnelle, fusion et tant d’autres., tels sont ses sources d’inspirations pour enflammer le dancefloor.

Depuis 3 ans il rajoute à son arc la création de musiques électroniques et évolue dans la fusion DJ & musiciens pour enrichir l’expérience du public.

▷ [https://www.instagram.com/d.joon_mix](https://www.instagram.com/d.joon_mix)

▷ [https://www.facebook.com/djoonmix](https://www.facebook.com/djoonmix)

⏈ DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Maghreb grooves) ⏈

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

▷ [https://www.facebook.com/djcucurucho](https://www.facebook.com/djcucurucho)

▷ [http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias](http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias)

⏈ GROOVALIZACION DJs (Oriental & Arab-beats) ⏈

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

▷ [https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio](https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio)

▷ [https://www.groovalizacion.org](https://www.groovalizacion.org)

▷ [https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio](https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio)

▷ [https://soundcloud.com/groovalizacion](https://soundcloud.com/groovalizacion)

█ INFOS PRATIQUES

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

[https://www.facebook.com/baltropicalpaname](https://www.facebook.com/baltropicalpaname)

[https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname](https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname)

