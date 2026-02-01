Diskoteekki L’arc scène nationale Le Creusot Le Creusot

Diskoteekki

L’arc scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26 22:00:00

2026-02-26

Comédie musicale — Durée 1h45 Dès 10 ans

Une comédie musicale complètement déjantée qui nous parle bingo sur des rythmiques discos.

Qu’est-ce qui peut bien pousser les gens à se ruer par grappes entières aux parties de loto, ce jeu où l’on écoute avec fébrilité des litanies de nombres avant de crier Quine quand son carton est plein ?

C’est pour éclairer cet insondable mystère que la franco-finlandaise Nicole Genovese a choisi d’inscrire sa nouvelle pièce de théâtre dans le sous-sol d’une salle des fêtes et de confier à 14 interprètes le soin d’incarner des personnages, un peu désabusés, issus des classes populaires. Il y a toutefois peu de risques, malgré son sujet, que Diskoteekki sombre dans la sinistrose puisque les Percussions de Strasbourg feront souffler sur le plateau le vent, le souffle, la bourrasque de la musique disco et que toute cette assemblée, dès les premières mesures, ouvrira les bras, fléchira les rotules et pointera les doigts en l’air pour se lancer dans des chorés dignes de Saturday Night Fever. Fresque chorale et sociale néo-absurde et franchement comique, baignant dans un déluge de couleurs criardes et de costumes kitschissimes, Diskoteekki tournera bien le dos à la mélancolie… .

L’arc scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 13 11 billetterie@larcscenenationale.fr

