DISNEY BILLET DATE 1 JOUR – DISNEYLAND PARIS Marne La Vallee Cedex 4

DISNEY BILLET DATE 1 JOUR Début : 2026-04-01 à 00:00. Tarif : – euros.

Billet daté valable 1 jour pour une visite à la date sélectionnée sur le calendrier. Au choix : 1 PARC DISNEY® : billet valable pour le Parc Disney® de votre choix (le Parc Disneyland® ou le Parc Walt Disney Studios®). Vous pourrez sortir du Parc Disney® choisi plusieurs fois au cours de la même journée et devrez présenter votre billet à chaque nouvelle réadmission.OU 2 PARCS DISNEY® : billet valable pour les 2 Parcs Disney® (le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®). Vous pourrez changer de Parc Disney® autant de fois que vous le souhaitez au cours de la même journée et devrez présenter votre billet à chaque nouvelle réadmission. Les prix sont sujets à variation* et seront confirmés lors de la mise au panier de vos billets qui marque le début de la session de réservation. Les prix sélectionnés seront applicables durant la session de réservation de 10 minutes, sous réserve de vérification de la disponibilité de la date choisie avant paiement**. Une fois cette session expirée, les prix pourront à nouveau varier.Billet annulable et remboursable jusqu’à 3 jours avant la date de visite choisie (calcul qui inclut le jour d’arrivée). Par exemple, si vous avez acheté un billet pour le 4 avril, vous aurez jusqu’au 1er avril pour l’annuler. Vous pouvez annuler uniquement l’intégralité de votre commande. Si vous souhaitez modifier votre date de visite, vous devrez annuler le billet déjà en votre possession et en acheter un nouveau pour la date de visite souhaitée (sous réserve de disponibilité lors de la réservation). Aucun échange de billet ne peut s’effectuer par e-mail. Si vous souhaitez ajouter des billets au sein de votre commande, vous devrez effectuer un nouvel achat pour la date de visite souhaitée (sous réserve de disponibilité et au tarif en vigueur).Billet échangeable aux guichets des Parcs Disney®, uniquement le jour de sa validité : – contre un billet daté 1 jour / 2 Parcs Disney®, valable le même jour, dans le cas où vous auriez opté pour un billet 1 Parc Disney® et souhaiteriez finalement profiter d’un accès aux 2 Parcs Disney®. Le supplément à payer s’élèvera à 25 € ;- OU contre un Disneyland® Pass dont la validité commencera le même jour. Le supplément à payer correspondra à la différence entre le prix public du Disneyland® Pass choisi et le prix du billet (rappelé sur votre e-ticket). Les Disneyland® Pass sont proposés à la vente en quantité limitée. Il est possible qu’un ou plusieurs types de Disneyland® Pass ne soient plus disponibles pendant certaines périodes.Billet nominatif et non transmissible. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité avec photo. Dans un but de lutte contre la fraude, votre photographie sera prise et associée à votre billet d’entrée adulte afin de contrôler l’accès des visiteurs aux Parcs Disney®. Plus d’infos : DisneylandParis.com/fr-fr/legal/photos-tourniquets.Billet réservé aux particuliers non disponible à la vente aux guichets des Parcs Disney®.*Comment les prix sont-ils déterminés ?La tarification des billets datés est évolutive. Les prix proposés, pour une même date de visite, varient en fonction de différents facteurs tels que la saisonnalité et le niveau de la demande.**Pourquoi certains billets ne sont-ils plus disponibles à la vente ?Les billets datés ne sont plus disponibles à la vente lorsque la capacité d’accueil des Parcs Disney® pour le jour de réservation est atteinte. Cette capacité d’accueil correspond au nombre de visiteurs que les Parcs Disney® peuvent accueillir dans des conditions satisfaisantes. Cette limite dépend notamment du nombre d’attractions disponibles et des plages horaires d’ouverture pour le jour concerné, afin d’assurer à chacun la meilleure expérience possible. Certains billets à tarifs spéciaux (tels que les billets proposés aux Comités Sociaux et Economiques & Collectivités ou les billets dits « réceptifs ») peuvent ne plus être en vente avant que les Parcs Disney® aient atteint leur capacité maximale.Autres informations :Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans le jour de la visite, un justificatif de l’âge pourra être demandé à l’entrée. Certains spectacles, événements, expériences, attractions, animations, boutiques, restaurants et facilités annexes peuvent n’être proposés qu’à certaines saisons ou peuvent être fermés, modifiés, retardés, indisponibles ou supprimés sans préavis.

DISNEYLAND PARIS Autoroute A4 (sortie 14) 77777 Marne La Vallee Cedex 4 77