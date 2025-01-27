Disney en Concert Autour du Monde Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Disney en Concert Autour du Monde Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement vendredi 19 décembre 2025.
Disney en Concert Autour du Monde
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 39 – 39 – 78 EUR
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Disney en Concert Autour du Monde un voyage musical à travers les univers et héros de Disney en tournée en 2025 !
English :
Disney in Concert: Around the World : a musical journey through the universes and heroes of Disney on tour in 2025!
German :
Disney in Concert: Around the World : Eine musikalische Reise durch die Disney-Welten und -Helden auf Tournee im Jahr 2025!
Italiano :
Disney in Concert: Around the World : un viaggio musicale attraverso gli universi e gli eroi Disney in tour nel 2025!
Espanol :
Disney in Concert: Around the World : ¡un viaje musical por los universos y héroes de Disney de gira en 2025!
L’événement Disney en Concert Autour du Monde Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme