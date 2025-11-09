DISNEY EN CONCERT AUTOUR DU MONDE Montpellier

DISNEY EN CONCERT AUTOUR DU MONDE

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 41 – 41 – 80 EUR

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Fin 2025, embarquez pour un voyage musical à travers les univers les plus emblématiques de Disney ! Du soleil de la savane du Roi Lion aux paysages glacés de La Reine des Neiges, des lagons turquoise de Vaiana aux forêts de Pocahontas, ce spectacle grandiose transporte toute la famille aux quatre coins du monde.

Disney en Concert Autour du Monde Un tour du globe en musique et en magie

Sur scène, un orchestre symphonique, des chanteurs et des danseurs donnent vie aux musiques cultes, tandis que les images des films défilent sur écran géant HD. Chaque tableau est une escale magique aux côtés de vos héros préférés Simba, Elsa, Aladdin, Mulan, Peter Pan, Mirabel… et bien d’autres.

Un moment unique où cultures, émotions et souvenirs se mêlent dans une fresque musicale spectaculaire — pour revivre la magie de Disney comme jamais auparavant. .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 64 68 83

English :

At the end of 2025, embark on a musical journey through Disney’s most emblematic universes! From the sunny savannah of The Lion King to the icy landscapes of The Snow Queen, from the turquoise lagoons of Vaiana to the forests of Pocahontas, this grandiose show transports the whole family to the four corners of the world.

German :

Ende 2025 begeben Sie sich auf eine musikalische Reise durch die symbolträchtigsten Disney-Universen! Von der sonnigen Savanne in Der König der Löwen bis zu den eisigen Landschaften in Die Schneekönigin , von den türkisfarbenen Lagunen in Vaiana bis zu den Wäldern in Pocahontas diese grandiose Show entführt die ganze Familie in alle Ecken der Welt.

Italiano :

Alla fine del 2025, intraprendete un viaggio musicale attraverso gli universi più emblematici della Disney! Dalla savana assolata de Il Re Leone ai paesaggi ghiacciati de La Regina delle Nevi, dalle lagune turchesi di Vaiana alle foreste di Pocahontas, questo grandioso spettacolo porta tutta la famiglia ai quattro angoli del mondo.

Espanol :

A finales de 2025, ¡embárquese en un viaje musical por los universos más emblemáticos de Disney! De la sabana soleada de El Rey León a los paisajes helados de La Reina de las Nieves, de las lagunas turquesas de Vaiana a los bosques de Pocahontas, este grandioso espectáculo lleva a toda la familia a los cuatro rincones del mundo.

