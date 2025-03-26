DISNEY EN CONCERT – DISNEY EN CONCERT – AUTOUR DU MONDE – SUMMUM Grenoble

DISNEY EN CONCERT – DISNEY EN CONCERT – AUTOUR DU MONDE – SUMMUM Grenoble samedi 20 décembre 2025.

DISNEY EN CONCERT – DISNEY EN CONCERT – AUTOUR DU MONDE Début : 2025-12-20 à 20:00. Tarif : – euros.

“Disney en Concert : Autour du Monde” : un voyage musical à travers les univers et héros de Disney en tournée en 2025 !Fin 2025, le nouveau spectacle “Disney en Concert : Autour du Monde” invite à un voyage musical et visuel extraordinaire à travers les univers les plus emblématiques de Disney. De la chaleur de la savane du Roi Lion aux mystères des forêts nordiques de La Reine des Neiges, en passant par les terres luxuriantes de Vaiana et les rivières sauvages avec Pocahontas, ce spectacle unique transporte petits et grands à travers les cultures, les paysages et les héros qui ont marqué l’histoire de Disney.Sur scène, un orchestre symphonique, accompagné de chanteurs et de danseurs, offre une immersion totale dans la magie de Disney. Les musiques inoubliables, composées par de grands talents du cinéma, prennent vie sur scène, tandis que des extraits des films emblématiques sont projetés sur écran géant HD. Chaque morceau emmène le spectateur dans un nouveau monde, prêt à s’envoler pour le Pays Imaginaire avec Peter Pan, à s’aventurer vers l’orient aux côtés de Mulan ou à danser sur des airs latino avec Mirabel.Ce voyage musical explore les thématiques universelles de l’amour, de l’amitié, de la famille, du courage et de la quête d’indépendance, incarnées par les héros et héroïnes de Disney. Les spectateurs pourront retrouver Simba, Elsa, Aladdin, Mulan, Peter Pan, Pocahontas et bien d’autres au cœur de leurs aventures. Chaque histoire est une nouvelle escale où se mêlent magie, émotions et souvenirs, et où la beauté des cultures et des paysages s’harmonise avec la puissance des compositions musicales.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38