Disney en concert – Suivez vos rêves Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 20:00 – 22:15

Gratuit : non 41 € à 80 € 41 € à 80 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/DISNEY%20EN%20CONCERT-20722 Tout public, En famille, Jeune Public

En 2026, petits et grands sont invités à plonger dans la magie des plus belles musiques de Disney. Porté par les images et les mélodies emblématiques des grands classiques, ce spectacle propose une expérience musicale et visuelle unique, entre émotion et émerveillement.De la lumière dorée du royaume de Simba aux flocons étincelants du monde d’Elsa, des océans infinis de Vaiana aux horizons lointains de Pocahontas , chaque tableau est une escale au cœur de l’imaginaire Disney. Sur scène, un orchestre symphonique, accompagné de chanteurs et de danseurs, fait résonner la magie des rêves. Les partitions intemporelles des chefs-d’œuvre Disney prennent vie devant un écran géant où défilent les extraits des films les plus iconiques, le tout sublimé par un show lumière pour une immersion totale dans la musique et l’image. Au fil du spectacle, le public est transporté d’un rêve à l’autre : il s’envole avec Peter Pan vers le Pays Imaginaire, découvre la magie d’Agrabah avec Aladdin ou se laisse guider par la lumière de Cendrillon et de son rêve devenu réalité. Un spectacle pour toute la famille, mais aussi pour tous ceux qui ont grandi avec ces films et qui, le temps d’une soirée, renouent avec leurs souvenirs d’enfance à travers la puissance de la musique symphonique. Durée : 2h15 entracte compris

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

