Disney Jazz avec le Jazzband Haguenau Haguenau

Disney Jazz avec le Jazzband Haguenau
1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 23:30:00
2025-11-15
Le Jazzband Haguenau interprète les musiques de Disney
1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est jazzband.haguenau67@gmail.com
English :
Jazzband Haguenau performs Disney music
German :
Die Jazzband Haguenau interpretiert die Musik von Disney
Italiano :
La Jazzband Haguenau esegue musica Disney
Espanol :
La banda de jazz Haguenau interpreta música de Disney
