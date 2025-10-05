DISNEY SUR GLACE – REVONS ENSEMBLE – DISNEY SUR GLACE – LE MILLESIUM Epernay

DISNEY SUR GLACE – REVONS ENSEMBLE – DISNEY SUR GLACE Début : 2025-12-14 à 10:15. Tarif : – euros.

PRESENTE EN ACCORD AVEC K-WET PRODUCTION (L-D-20-1218/L-D-20-1219) ET LABEL LN : DISNEY SUR GLACEÊtes-vous prêts à partager l’aventure Disney sur Glace ?Laissez-vous inspirer par le pouvoir de l’amour avec Anna et Elsa,Admirez le courage de Vaiana,Chantez en cœur avec Miguel,Partagez les rêves de vos princes et princesses Disney préférés.Disney sur Glace, le bonheur d’une sortie familiale réussieMoins de 12 ans inclus. Un contrôle pourra être effectué à l’entrée de la salle.Aucune gratuité enfant – quel que soit l’âge

LE MILLESIUM AVENUE DU GENERAL MARGUERITTE 51200 Epernay 51