DISNEY SUR GLACE – REVONS ENSEMBLE – HALLE TONY GARNIER Lyon

DISNEY SUR GLACE – REVONS ENSEMBLE Début : 2026-01-24 à 17:30. Tarif : – euros.

Disney Sur Glace – Rêvons EnsembleÊtes-vous prêts à partager l’aventure Disney sur Glace ?Laissez-vous inspirer par le pouvoir de l’amour avec Anna et Elsa,Admirez le courage de Vaiana,Chantez en cœur avec Miguel,Partagez les rêves de vos princes et princesses Disney préférés.Disney sur Glace, le bonheur d’une sortie familiale réussie

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69