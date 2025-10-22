Disparition à bord, une enquête immersive Village de la Transat Café L’Or Le Havre

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 18:30:00

2025-10-22

Une aventure palpitante entre mystère, énigmes et esprit d’équipe, par Touches d’Histoire.

Mercredi 22 octobre, petits et grands sont invités à plonger au cœur d’une enquête grandeur nature, au cœur du village de la TRANSAT CAFÉ L’OR Le Havre Normandie. Proposée par Touches d’Histoire, cette animation immersive vous entraîne dans une intrigue captivante l’un des navires de la Transat devait rapporter en Martinique une magnifique sculpture… mais le précieux trésor a disparu ! Le secret semble avoir été éventé et l’heure tourne il faut absolument retrouver l’objet volé avant le grand départ.

En famille, mettez vos talents de détectives à l’épreuve en résolvant des énigmes, en relevant des défis et en reconstituant pas à pas le fil de l’histoire pour démasquer le coupable. Dans une ambiance conviviale et ludique, cette enquête vous permettra de partager un moment unique, où logique, observation et coopération seront vos meilleurs alliés.

Deux créneaux de 10h à 12h et de 15h à 18h30 (derniers départs à 11h30 le matin et 17h30 l’après-midi) .

